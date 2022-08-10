Devrilen çimento yüklü kamyondan fırlayan şoför öldü

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Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA´nın İznik ilçesinde devrilen çimento yüklü kamyondan fırlayan şoför Mehmet Nuri Çalışki (29) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İznik ilçesi Derbent Mahallesi Yenişehirİznik kara yolunda meydana geldi. Mehmet Nuri Çalışki´nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 ZV 8322 plakalı çimento yüklü kamyon, yoldan çıkıp ağaçlık alana girerek devrildi. Kazada, araçtan fırlayan Çalışki, yaşamını yitirdi. Mehmet Nuri Çalışki´nin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yola dökülen çimentonun itfaiye ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından ulaşım yeniden normale döndü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ

2022-08-10 15:42:09



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