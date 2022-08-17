SMA hastası Eda, tedavi için Dubai'ye gitti



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tedavisi için gerekli olan 1 milyon 800 bin dolar toplanan SMA Tip 1 hastası Eda Baytekin (4), annesi ile birlikte Dubai'ye gitti.

İnegöl ilçesinde oturan Hatice Baytekin'in (30), 4 yıl önce dünyaya getirdiği kızı Eda'nın doğumundan sonra fiziksel hareketlerinde hızlı bir yavaşlama görüldü. Ayaklarını hareket ettiremeyen ve emekleyemeyen minik Eda, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Eda'ya, 'gevşek bebek sendromu' olarak bilinen 'spinal musküler atrofi (SMA) tip 1' hastalığı teşhisi konuldu. Aile yaptığı araştırmada, Eda'nın, Macaristan ve Dubai'de uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı sağlayan tedaviyle iyileşebileceğini öğrendi. Baytekin ailesi, 1 milyon 800 bin dolarlık tedavi masrafları için, valilik izni ile yardım kampanyası başlattı.

KAMPANYA 640 GÜNDE TAMAMLANDI

İnegöl ilçesi başta olmak üzere çığ gibi Türkiye'ye yayılan yardım kampanyasına binlerce vatandaş destek verdi. Hatice Baytekin ve Eda'nın gönüllü anneleri tarafından sosyal medya üzerinden 640 gündür sürdürülen kampanya, 4 Ağustos akşamı Eda'nın tedavisi için gereken 1 milyon 800 bin doların toplanması ile sona erdi. Kampanyanın tamamlandığını öğrenen Eda'nın ailesi ve sevenleri ilçe merkezinde toplanarak kutlama yaptı. Araçlarla konvoy yapan grup daha sonra halay çekti. Kutlamalara Eda ve annesi Hatice Baytekin de katıldı.

TEDAVİSİ CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK

Eda, gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından bu sabah annesiyle birlikte İnegöl Belediyesi'ne ait araçla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürüldü. Türk Hava Yolları'na ait uçakla Dubai'ye giden küçük kızın tedavisine cuma günü başlanacağı bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-08-17 12:06:08



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