Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, çevredekiler ve itfaiye kurtardı (2)

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kişinin, Mahmut Türker (72) olduğu belirlendi. Görgü tanıklarının, suya ilk düştüğü zaman baygın olduğunu söylediği Türker, tedaviye alındığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2022-09-20 17:41:27
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