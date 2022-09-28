Arkadaşı bıçakladı, yaralı halde sağlık ocağına sığındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arkadaşı bıçakladı, yaralı halde sağlık ocağına sığındı

DHA

Arkadaşı bıçakladı, yaralı halde sağlık ocağına sığındı


Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, kavgada arkadaşı Şahin Ç. (43) tarafından bıçaklanan Mesut A. (45), yaralı halde sağlık ocağına sığındı. Mesut A., hastaneye sevk edilirken, Şahin Ç. de gözaltına alındı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Mesudiye Mahallesi 1´inci Leylak Sokak´ta meydana geldi. Şahin Ç., yolda karşılaştığı arkadaşı Mesut A. ile 'arkadan konuşma' nedeniyle tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Şahin Ç., Mesut A.´yı bıçakladı. Yaralı halde kaçarak yakındaki sağlık ocağına sığınan Mesut A., ilk müdahale sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mesut A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Şahin Ç. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-09-28 13:37:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Medeniyetlerin beşiği" İznik'te Dünya Göçebe Oyunları heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER "Medeniyetlerin beşiği" İznik'te Dünya Göçebe ...
Ormandaki cinayette, nihai kararı Yargıtay verecek
YEREL HABERLER Ormandaki cinayette, nihai kararı Yargıtay verecek
AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Durmuş'un dedesi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Durmuş'un dedesi ...
Bursa'daki hayvanat bahçesinde tapir ailesinin güneşli havada masaj keyfi
YEREL HABERLER Bursa'daki hayvanat bahçesinde tapir ailesinin ...
Bursa'da kökü sökülen ağaç 3 otomobilin üstüne devrildi
YEREL HABERLER Bursa'da kökü sökülen ağaç 3 otomobilin üstüne ...
Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi
YEREL HABERLER Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların ...
Bursa'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonet ...
Bursa'da kamyonla kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da kamyonla kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 ...
TOFAŞ'ta yeni sezon öncesi medya buluşması gerçekleştirildi
YEREL HABERLER TOFAŞ'ta yeni sezon öncesi medya buluşması ...
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları ...
İnegölspor - Ağrı 1970 Spor: 1-2
YEREL HABERLER İnegölspor - Ağrı 1970 Spor: 1-2
TOFAŞ'ta yeni sezon öncesi medya günü düzenlendi
YEREL HABERLER TOFAŞ'ta yeni sezon öncesi medya günü düzenlendi
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL HABERLER Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
İnegöl mobilyası Almanya'daki fuarda temsil edildi
YEREL HABERLER İnegöl mobilyası Almanya'daki fuarda temsil edildi
"En uzun Manas okuması rekor denemesi" Bursa'da devam ediyor
YEREL HABERLER "En uzun Manas okuması rekor denemesi" Bursa'da devam ...
İnegöl'de asayiş
YEREL HABERLER İnegöl'de asayiş
Bursa'da ihracatı da yapılan yeşil elmanın hasadı başladı
YEREL HABERLER Bursa'da ihracatı da yapılan yeşil elmanın hasadı ...
Bursa'da silahı kurcalarken kazara kuzenini öldürdüğü iddia edilen çocuk serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Bursa'da silahı kurcalarken kazara kuzenini öldürdüğü ...
Ücretsiz düğün için mahalleli duvar örüp sıva yapıyor
YEREL HABERLER Ücretsiz düğün için mahalleli duvar örüp sıva yapıyor
Bursa'da kamyonet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kamyonet ile hafif ticari araç kafa kafaya ...
Bursa'da motor bölümünde yangın çıkan balıkçı teknesi battı
YEREL HABERLER Bursa'da motor bölümünde yangın çıkan balıkçı teknesi ...
Bursa'da "İlteriş Kutluk Kağan Anıt Kompleksi ve Yazıtı" tanıtıldı
YEREL HABERLER Bursa'da "İlteriş Kutluk Kağan Anıt Kompleksi ve ...
Ülkeye yasa dışı yollarla girdi, kaza yapınca gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ülkeye yasa dışı yollarla girdi, kaza yapınca ...
Bursalı tasarım firması İNOVALİG'de ilk 5'e kaldı
YEREL HABERLER Bursalı tasarım firması İNOVALİG'de ilk 5'e kaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.