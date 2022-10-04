Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu (2)

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TUTUKLANDI

Bursa'da, evinin penceresinden tabancayla havaya ateş ederken kendisini uyaran komşusu Mesut Kılınç'ı vuran Kadir A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kadir A.'nın, emniyetteki ifadesinde, daha önce yaşadıkları park yeri kavgası nedeniyle komşusuyla aralarında husumet olduğunu, kendisini havaya ateş açarken uyarınca da sinirlenip, vurduğunu söylediği öğrenildi. Kadir A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-10-04 13:53:27



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