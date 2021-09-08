Zeki Müren'li reklam tartışma yarattı 0:00 / 0:00

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Oyuncu Çağlar Çorumlu, "Sanat Güneşi" Zeki Müren'i reklam filminde canlandırdı. Daha önce Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp, yönettiği "Arif V 216" filminde Müren'e hayat veren ve başarılı bulunan Çorumlu, bu kez sosyal medyayı ikiye böldü.

Çağlar Çorumlu

İş Bankası'nın kredi kartının 20'nci yılı nedeniyle çekilen reklam filmini bazı kullanıcılar sosyal medya üzerinden eleştirdi. Ünlü oyuncu, Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi. "Çağlar Çorumlu" hashtag'i altına yorum yapan sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı da reklamı başarılı bulduğunu dile getirdi.

"TAKLİTLER ASLINI YAŞATIR"

Zeki Müren, bir dönem komedyenlerin kendisini taklit etmesi üzerine, "Neden rahatsız olayım? Taklitler aslını yaşatır." açıklamasını yapmıştı. Oyuncu Nilgün Belgün ve Zafer Algöz de "Sanat Güneşi"nin bu sözlerini hatırlatarak, Çağlar Çorumlu'ya destek verdi.

Belgün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zeki Müren reklamı kendisine saygısızlık mı oldu onu bilemem. Ben, onu tekrar hatırlattığı için mutlu oldum. Çağlar Çorumlu’yu da tebrik ederim, çok iyi canlandırmış. Taklitlerin aslını yaşattığına inanıyorum." şeklinde konuştu.

"KENDİSİ DE REKLAM FİLMLERİNDE OYNAMIŞTI"

Zafer Algöz de "Sanat Güneşi"nin anısının yaşatıldığını söyleyerek, "Zeki Müren yaşasaydı, 'Tebrik ediyorum efendim' derdi. Alnından öperdi. Çünkü kendisi de reklam filmlerinde oynamıştı." dedi.