Kurduğu TiyatrOPS adlı oyun ve performans sahnesinin hikayesini de anlatan Çağlar Çorumlu, "13-14 ay inşaatı sürdü. 2014 yılında kurulduk, 2019 yılında da sahnemize kavuşmuş olduk. Bir oyuncu daha ne ister ki?" ifadelerini kullandı.