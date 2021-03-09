CEM YILMAZ: HEP SENİN YÜZÜNDEN!

Zeki Müren ile fotoğrafını yan yana kolaj yaparak, Twitter'dan yayınlayan Yılmaz, gönderisine, "Kendini yaktın, bizi de yaktın! Hep senin yüzünden" şeklinde esprili bir not düştü.

Müren'i filmlerinde konu eden Yılmaz, bu gönderisi ile Özdemir Erdoğan'ı ti'ye aldı.

Öte yandan oyuncu Çağlar Çorumlu, Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı 'Arif V 216' adlı filmde Müren'i canlandırmıştı...