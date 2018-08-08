California tarihinin en büyük yangınının ay sonundan önce söndürülmesi beklenmiyor
ABD'nin California eyaletindeki yangının şimdiye kadar 3'te 1'i kontrol altına alındı. Güçlü rüzgarlar ve düşük nem oranı etkisi altında çalışan itfiaye ekipleri, yangını Ağustos ayının ortasında söndürmeyi planlıyorlardı. Ancak yangının Eylül başından önce söndürülmesinin mümkün olmayacağı açıklandı.
08.08.2018 - 08:42 | Güncelleme:
ABD'nin California eyaletindeki yangının, Eylül ayına kadar söndürülmesinin beklenmediği açıklandı.
Eyalet, tarihinin kayda geçen en büyük yangınıyla karşı karşıya.
Mendocino Complex olarak bilinen yangında şimdiye kadar 117 bin 639 hektarlık bir alanın kül oldu. Bu, neredeyse Los Angeles kentinin büyüklüğü kadar.
İki ayrı yangından oluşan Mendocino Complex, ABD Başkanı Donald Trump'ın eyalette "büyük afet" ilan etmesine yol açan sekiz yangının en büyüğü.
California Orman Koruma ve Yangın Departmanı, yangının ancak 3'te 1'inin kontrol altına alındığını açıkladı.
İtfaiye ekipleri, güçlü rüzgarların ve düşük nem oranının etkisi altında çalışmalarını yürütüyorlar.
Yangın, Pazartesi günü California eyalet tarihindeki en büyük yangın ilan edildi.
75 bina yandı, binlerce insan tahliye edildi
Yetkililer, yangını Ağustos ayının ortasına kadar söndürmeyi hedefliyorlardı, ancak Salı günü bunun mümkün olmayacağını açıkladılar.
75 bina yanmasına ve binlerce insanın tahliyesine yol açan yangının, Eylül ayının başında söndürüleceği tahmin ediliyor.
Daha kuzeydeki başka bir yangın ise 7 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Carr Yangını, 1500 yapının da yok olmasına yol açtı. Yaklaşık 65 hektarı kül eden yangının Pazartesi itibarıyla yüzde 47'si kontrol altına alındı.
Öte yandan yeni yangınlar çıkmaya devam ediyor, bu da itfaiye ekiplerinin işini güçleştiriyor.
California'nın güneyindeki başka bir yangının Pazartesi günü hızla büyüdüğü kaydediliyor.
Yangınları kontrol altına almak için 14 binden fazla itfaiyeci çalışıyor.
İtfaiyecilere, ABD ordu personeli ve binden fazla mahkûm da destek veriyor.
Hafif suçlardan ceza alan hükümlüler, gönüllü olarak çalışıyor ve çalıştıkları saatler için cüzi bir miktar para alıyor.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan da itfaiye ekipleri tecrübelerini paylaşmak için ABD'ye gitti.
Los Angeles Times gazetesine konuşan itfaiyeciler, zor koşullar altında çalıştıklarını ve bazı geceler itfaiye arabasına uyumak zorunda kaldıklarını anlattılar.
Carr Yangını'nda çalışan bir ekibin şefi Omar Estorga, "Geçtiğimiz yıllarda, yılda bir ya da iki büyük yangın olurdu. Şimdi haftada üç ya da dört yangın çıkıyor" dedi.
Reuters, California'nın tarihinde kayda geçmiş en büyük 10 yangının yarısının son 10 yılda meydana geldiğini bildiridi.
Eyalette sıcaklığın önümüzdeki günlerde 43 dereceye ulaşabileceği kaydediliyor.
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