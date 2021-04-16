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Camilerde bugün Cuma namazı kılınacak mı? Kısıtlama geldi mi? İşte detaylar

Camilerde bugün Cuma namazı kılınacak mı? Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan hızlı artış nedeniyle birçok alanda kısıtlamalara gidildi. Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte yoğun katılımın olduğu teravih namazlarının da pandemiyle mücadele kapsamında bu sene evde kılınmasına karar verildi. Peki, camilerde Cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı ile ilgili kısıtlama var mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Camilerde bugün Cuma namazı kılınacak mı? Kısıtlama geldi mi? İşte detaylar

Bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında pe peşe alınan kısıtlama kararları sonrasında bugün Cuma günü en çok merak edilip araştırılanların başında bu sorunun cevabı yer alıyor. Bilindiği üzere bu sene teravih namazlarının pandemiyle mücadele kapsamında evde kılınmasına karar verilmişti. Peki cuma namazı ile ilgili bir kısıtlamaya gidildi mi? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Hemen belirtelim ki Cuma namazıyla ilgili herhangi yeni bir kısıtlama bulunmuyor. Son süreçte olduğu bugün de cami ve mescitler maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak cuma namazı kılınabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI CUMAYA GİDEBİLİR Mİ?

Başta da belirttiğimiz gibi Cuma namazı ile ilgili herhangi yeni bir kısıtlama bulunmuyor. Dolaysıyla 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı için Cuma namazına gidilmesiyle ilgili bir kısıtlama yok.

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