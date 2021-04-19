Sağanak ve lodosla birlikte çamur yağabilir 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının; güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa),Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa),Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA 13°C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu