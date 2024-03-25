Çanakkale'de batan bottaki göçmenlerden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
ÇANAKKALE'ninEceabat ilçesi açıklarında alabora olup batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmalarının 11'inci gününde Gökçeada sahilinde 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.
ÇANAKKALE'ninEceabat ilçesi açıklarında alabora olup batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmalarının 11’inci gününde Gökçeada sahilinde 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı.
Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkisinden yola çıkan göçmenleri taşıyan lastik bot, 15 Mart'ta saat 08.00 sıralarında karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup, battı. Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler 2 kişiyi sağ kurtarırken, 7'si çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, arama-kurtarma çalışmalarına 11’inci günde de devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Gökçeada sahilinde 1 kişinin daha cesedi bulundu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e çıktı. Çanakkale Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “15 Mart 2024 Cuma günü Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşırken alabora olan bottan 1 kişinin cansız bedenine Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri tarafından Gökçeada sahilinde ulaşılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.
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