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        Çanakkale'de batan bottaki göçmenlerden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı

        ÇANAKKALE'ninEceabat ilçesi açıklarında alabora olup batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmalarının 11'inci gününde Gökçeada sahilinde 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:41 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:45
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        Çanakkale'de batan bottaki göçmenlerden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
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        ÇANAKKALE'ninEceabat ilçesi açıklarında alabora olup batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmalarının 11’inci gününde Gökçeada sahilinde 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı.

        Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkisinden yola çıkan göçmenleri taşıyan lastik bot, 15 Mart'ta saat 08.00 sıralarında karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup, battı. Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler 2 kişiyi sağ kurtarırken, 7'si çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, arama-kurtarma çalışmalarına 11’inci günde de devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Gökçeada sahilinde 1 kişinin daha cesedi bulundu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e çıktı. Çanakkale Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “15 Mart 2024 Cuma günü Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşırken alabora olan bottan 1 kişinin cansız bedenine Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri tarafından Gökçeada sahilinde ulaşılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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