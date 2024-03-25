Çanakkale Valiliğinden taşkın uyarısı
Çanakkale Valiliği, dere yataklarındaki taşkın riskine karşı uyarıda bulundu.
Çanakkale Valiliği, dere yataklarındaki taşkın riskine karşı uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Ezine, Yenice ilçelerinde beklenen kuvvetli sağanağın dere yataklarının debisini arttırabileceği belirtildi.
Açıklamada, olası taşkın riskine karşı vatandaşların, can ve mal güvenliği açısından dere yataklarından uzak durması ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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