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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de vatandaşlara hitap etti:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Türkiye, 85 milyonun kardeşliğini bozmadığı için, büyük bir siyasi irade ortaya koyduğu için, bütün bu çalkantılara rağmen sağlam bir gemi gibi limana doğru yürümeye devam ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 17:36 Güncelleme: 24.03.2024 - 17:36
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de vatandaşlara hitap etti:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Türkiye, 85 milyonun kardeşliğini bozmadığı için, büyük bir siyasi irade ortaya koyduğu için, bütün bu çalkantılara rağmen sağlam bir gemi gibi limana doğru yürümeye devam ediyor." dedi.

        Turan, Yenice'nin Kalkım beldesi meydanında yaptığı konuşmada, Kalkım'ın, Kazdağları içinde bir huzur beldesi, sayfiye alanı olduğunu, rant kavgasının yaşanacağı bir yer olmadığını dile getirerek, "Kalkım'ın, dinlenmenin, huzurun, keyfin en özel yeri olmasını istiyoruz." dedi.

        Kalkım'a yerel yönetim olarak yaptıkları yatırımlara değinen Turan, 31 Mart’tan sonraki yeni dönemde Kalkım'da ustalık döneminin yaşanacağını ifade etti.

        Seçime bir hafta kaldığını hatırlatan Turan, "Hiç gerilmeye, kızmaya, heyecan yapmaya gerek yok. Partiler farklı olur, anlayışlar farklı olur. Bu millet en zor zamanlarda nasıl bize sahip çıkmışsa, darbesinde, kavgasında her türlü sorunda hep ‘Erdoğan’ demişse, hiç endişem yok. Haftaya da çok net şekilde ‘Erdoğan’ diyecek tekrar, yola devam edecek tekrar. Gelin Kalkım’ın bu yürüyüşünü ve heyecanını yarım bırakmayalım." diye konuştu.

        - "Bu millet kendisine ağustos böceği aramıyor"

        Bakan Yardımcısı Turan, dört yıl seçim olmayacağı, bunun da büyük bir hizmet dönemi olacağının altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

        “Bir şekilde daha düne kadar Altılı Masa’nın içinde görev alan partilerden biri başkan olsun. E arkadaş düne kadar kendi aranızda ittifakınız vardı ama herkes gördü ki sadece çıkar merkezli ilişki var, ittifak var. Seçim bitti o biçim kavgaya, her gün tartışmaya başladılar. Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan’ın kardeşliğine, arkadaşlığına, adamlığına seçimde de sonrasında da şahidiz. Omuz omuza yol yürümekten büyük keyif alıyoruz.

        Türkiye’mizin etrafında önemli sorunlar var. Güney sınırımızda Suriye, Irak. O bölgede adeta devlet otoritesi yok oldu. Kuzeyde Rusya-Ukrayna Savaşı, ciddi sorunlar var ama Türkiye, 85 milyonun kardeşliğini bozmadığı için, büyük bir siyasi irade ortaya koyduğu için, bütün bu çalkantılara rağmen sağlam bir gemi gibi limana doğru yürümeye devam ediyor. Biz bu kadar ciddi işler yaparken ufak hesaplarla, rant kavgalarıyla muhatap olmak istemiyoruz. Biz, Cumhur İttifakı’mızla beraber Türkiye’nin büyümesi için yeni dönemde daha büyük daha önemli şeyler yapmak için elimizden geldiğince gayret etmeye çalışacağız. Bu arkadaşlar seçim dönemi gelir, 5 sene kaybolur. Vaat var, icraat yok. Bunu niye yapmadın? ‘Unuttum’. Bu millet kendisine ağustos böceği aramıyor."

        - "Bir 'Vergi kaybıymış' deyip de kapatılacak konu değildir"

        CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine değinen Bülent Turan, “Kaynağı belli olmayan paranın adı, kara paradır. Kara paranın da cezası, ceza kanunumuzda vergi cezası değildir. Bu sadece bir 'Vergi kaybıymış' deyip de kapatılacak konu değildir. Bu görüntüleri CHP değil de bir AK Parti'li, bir MHP’li yapsaydı ne olurdu? Türkiye’de yer yerinden oynardı ama görüyorsunuz utanma yok, mahcup olma yok. O yüzden bunun en güzel cevabını haftaya bu millet yerine getirecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

        Bakan Yardımcısı Turan, 31 Mart seçimlerinden sonra Kalkım’da hayata geçirmeyi planladıklarına ilişkin bilgi vererek, seçmenden, partisinin Kalkım Belde Belediye Başkan adayı İbrahim Taşkın’a destek istedi.

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