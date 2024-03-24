Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Açıklamada, diğer tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00 ve 18.00'de, Geyikli'den ise Bozcaada'ya 08.00 ve 19.00'da yapılacak seferlerin planlanan şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

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