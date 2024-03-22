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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 20:06 Güncelleme: 22.03.2024 - 20:08
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik olarak operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 2 bin 691 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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