Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik olarak operasyon düzenlendi.

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