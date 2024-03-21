Bakan Yumaklı: Orman yangınlarıyla mücadele için kabiliyetlerimiz son derece gelişmiş vaziyette (2)

'TÜRKİYE,DÜNYADA İLK 10 TOHUMCU ÜLKEDEN BİR TANESİDİR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale ziyaretleri kapsamında Tohum ve Sera Örtü Naylonu Dağıtım törenine katıldı. Bakan Yumaklı'ya, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdür Nazan Türkarslan, daire müdürleri ve üreticiler eşlik etti. Projenin Türkiye'nin dört bir tarafında devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Sadece Çanakkale'de değil, gittiğimiz her ilde mutlaka arkadaşlarımız devam ediyor. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği 'Ekilmedik bir karış yer bile kalmasın' talimatına uygun olarak devam eden bir proje. Ancak bunun bir öncesi var o da şu; hep doğru bilinen yanlışlar ya da yanlış bilinen doğrular var. Türkiye'de genelde tohumculukla, tohumla alakalı bilinen konuların büyük bir kısmı yanlış. Tamamen dışa bağımlı olduğumuz düşünülür ve söylenir. Kesinlikle değildir. Türkiye, dünyada ilk 10 tohumcu ülkeden bir tanesidir. Türkiye'de üretilen, daha doğrusu kullanılan her 100 kilogramın 97 kilogramı bu ülke topraklarında üretilir. Bize özgü ata tohumlarımız vardır. Bunların halihazırda 37 çeşidi gen bankamızda kayıt altına ve koruma altına alınmıştır. Tohum firmalarımız son dönemde araştırma geliştirme faaliyetlerine hız vermişlerdir ve bu konuda dünyanın 117 ülkesine ihracat yapmaktadırlar. Yani herhangi bir şekilde yurt dışına bağımlı olduğumuz iddiası doğru değildir" dedi.

'AMBARIN ANAHTARI KİMDEYSE GÜÇ ONDADIR' Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle son yıllarda sertifikalı tohum konusuna ağırlık veriyoruz. Bu kadar emeğe, gayrete üretilen ürünlerin mutlaka verimli ve kaliteli olmasını sağlamak istiyoruz. Bunu da ancak ne olduğunu bildiğiniz, sonuçlarından emin olduğunuz sertifikalı tohumla yapabilirsiniz. Dolayısıyla bizler aynı bugün burada olduğu gibi Anadolu'nun topraklarını sertifikalı tohumlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Sertifikalı tohumların üretildiği önemli merkezlerimizden biri Çanakkale'de 17 firma, 1033 yetiştirici ile 68 bin dekar alanda sözleşmeli üretimle tohum üretiliyor. Bu son derece önemli. Mısır, buğday, arpa, çeltik, yulaf tohumları üretiliyor. Son 3 yılda 103 bin dekara Çanakkale'de bu proje kapsamında destek verildi. 2024 yılında bu projeyle birlikte yüzde 50 ile yüzde 75 arasında hibe desteğiyle bu tohumları dağıtmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler biliyoruz ki ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır. Biz bu şuurla çalışıyoruz, bu şuurla çiftçimizi, üreticimizi desteklemeye devam ediyoruz. 2024'te de Çanakkale'de 946 çiftçimiz bu projeden faydalanmış olacak. 31 bin dekarlık alanda bu proje kapsamında ekilmiş olacak."

'BU ÜLKE 2023 SONUNDA 31 MİLYAR DOLAR TARIMSAL ÜRÜN İHRAÇ ETTİ' Çanakkale Valiliği tarafından başlatılan projeyle ilgili konuşan Bakan Yumaklı, "Son olarak da değerli Valimizin daha önce başlatmış olduğu zirai ilaçlar kullanıldıktan sonra çevreye atıldığında oluşacak olan problemlerin engellenmesi adına, aslında çok basit bir dokunuş ama ne kadar etkili olduğunu gördük. Bu konteynerler çok basitmiş gibi görünebilir. Ancak bu konteynerlere toplanmış olan zirai ilaç atık ambalajları aslında ne kadar büyük bir çevresel problemi engelliyor, bunu da çıkan sonuçlardan görmüş oluyoruz. Türkiye'de gıda ürünü ihracatı 2022 yılı sonunda 129 milyon ton idi. Bu ülke 2023 sonunda 137 milyon ton, 31 milyar dolar tarımsal ürün, yani gıda ürünü ihraç etti. Daha çok üreteceğiz" diye konuştu.