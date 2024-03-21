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        Çanakkale'de 58 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

        Çanakkale'de, 58 ayrı suçtan aranan zanlı, yakalanmasının ardından tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:33 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:33
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        Çanakkale'de 58 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı
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        Çanakkale'de, 58 ayrı suçtan aranan zanlı, yakalanmasının ardından tutuklandı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, çoğunlukla "nitelikli dolandırıcılık", "dolandırıcılık", "güveni kötüye kullanma" olmak üzere 58 suç kaydı bulunan S.E'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.E, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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