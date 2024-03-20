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        Seddülbahir Kalesi'nin restorasyon projesine İtalya'dan ödül

        Çanakkale'de, Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Kalesi'nin restorasyon projesi, İtalya'daki Ferraro Üniversitesi Mimarlık Fakültesince düzenlenen Uluslararası Domus Restorasyon ve Koruma Ödülleri'nde "Kısa Liste Ödülü"ne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 18:44 Güncelleme: 20.03.2024 - 18:45
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        Seddülbahir Kalesi'nin restorasyon projesine İtalya'dan ödül
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        Çanakkale'de, Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Kalesi'nin restorasyon projesi, İtalya'daki Ferraro Üniversitesi Mimarlık Fakültesince düzenlenen Uluslararası Domus Restorasyon ve Koruma Ödülleri'nde "Kısa Liste Ödülü"ne layık görüldü.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından (ÇATAB) yapılan açıklamada, 25 yıl süren araştırma, belgeleme, projelendirme ve uygulama çalışmalarının son 8 senesinde proje yürütücülüğünü üstlenen Tarihi Alan Başkanlığının ilk master projesi olarak Cumhuriyet'in 100. yılında restorasyonu tamamlanıp ziyarete açılan Seddülbahir Kalesi'ne İtalya'dan önemli bir ödül geldiği belirtildi.

        Açıklamada, Ferraro Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından 2010 yılından itibaren mimarlık alanında bilim camiası tarafından belirlenen koruma ilkelerini bilinçli olarak yorumlayan ve uygulayan, çağdaş ifade biçimlerinden yararlanan önemli projelerin değerlendirildiği Uluslararası Domus Restorasyon ve Koruma Ödülleri'nde farklı ülkelerden 176 başvuru arasından Seddülbahir Kalesi Projesi'nin Kısa Liste Ödülü'ne layık görüldüğü ifade edildi.

        İtalya'daki ödül törenine Proje Bilimsel Danışma Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Lucienne Şenocak ve Dr. Öğretim Üyesi Gülsün Tanyeli ile ÇATAB Restorasyon ve Yapım Uygulamaları Koordinatörü Mustafa Kafkas Dereli'nin katıldığı ifade edilen açıklamada, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Koç Üniversitesinden öğretim görevlilerinin yanı sıra farklı disiplinlerden yüzlerce bilim insanı ve uzmanın katkılarıyla sonlandırılan proje ile Seddülbahir Kalesi'nin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Türkiye'nin taşınmaz kültür varlığı envanterine yeniden dahil edildiği hatırlatıldı.

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