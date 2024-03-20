Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Valiliğinden zirai don uyarısı

        Çanakkale'nin bazı ilçelerinde çiftçilere zirai dona karşı uyarı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:18 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Valiliğinden zirai don uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin bazı ilçelerinde çiftçilere zirai dona karşı uyarı yapıldı.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, ilin doğu ilçelerinde mevcut hava sıcaklıklarında yaşanacak düşüş nedeniyle 24 Mart Pazar günü sabah saatlerine kadar zirai don olayının beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Ezine, Bayramiç, Biga, Çan ve Yenice'de beklenen en düşük sıcaklığın sıfır derecenin altına inerek hafif zirai don olayı ve yüksek rakımlı yerlerde orta kuvvette zirai don olayı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın doktoru dövmüştü! Sıcak gelişme!
        Kadın doktoru dövmüştü! Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Üniversiteli annenin en acı sınavı!
        Üniversiteli annenin en acı sınavı!
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de batan bottaki göçmenleri arama çalışmalarına hava koşulları ne...
        Çanakkale'de batan bottaki göçmenleri arama çalışmalarına hava koşulları ne...
        Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışması 6. gün...
        Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışması 6. gün...
        Bayramiç'te orman teşkilatı personeline yangınlarla mücadele eğitimi verild...
        Bayramiç'te orman teşkilatı personeline yangınlarla mücadele eğitimi verild...
        Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de silah imalathanesine operasyon
        Çanakkale'de silah imalathanesine operasyon
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çal...
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çal...