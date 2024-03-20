Çanakkale Valiliğinden zirai don uyarısı

Açıklamada, "Ezine, Bayramiç, Biga, Çan ve Yenice'de beklenen en düşük sıcaklığın sıfır derecenin altına inerek hafif zirai don olayı ve yüksek rakımlı yerlerde orta kuvvette zirai don olayı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, ilin doğu ilçelerinde mevcut hava sıcaklıklarında yaşanacak düşüş nedeniyle 24 Mart Pazar günü sabah saatlerine kadar zirai don olayının beklendiği belirtildi.

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