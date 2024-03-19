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        Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı

        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bir balıkçı teknesine düzenlediği operasyonda, 84 kaçak göçmen ile Özbekistan uyruklu 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 17:03 Güncelleme: 19.03.2024 - 17:05
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        Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı
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        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bir balıkçı teknesine düzenlediği operasyonda, 84 kaçak göçmen ile Özbekistan uyruklu 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ile Aydın Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla İHA destekli operasyon düzenlendi. Bugün saat 05.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Sütlüce köyü Kuruhavuz mevkisinde İtalya'ya gitmek üzere hazırlık yapan 'CK Su Ürünleri 1' isimli balıkçı teknesinde şüphe üzerine arama yapıldı. Aramada, 84 kaçak göçmen ile Özbekistan uyruklu 2 organizatör şüphelisi kaptan yakalandı. Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 2 şüphelisi ise gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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