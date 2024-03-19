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        Çanakkale açıklarında batan bottaki göçmenleri arama çalışmaları, 5'inci gününde

        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında alabora olup, batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmaları, 5'inci gününde de sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 13:55 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:00
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        Çanakkale açıklarında batan bottaki göçmenleri arama çalışmaları, 5'inci gününde
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        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında alabora olup, batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmaları, 5'inci gününde de sürüyor.

        Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkisinden yola çıkan göçmenleri taşıyan lastik bot, 15 Mart'ta saat 08.00 sıralarında karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup, battı. Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler 2 kişiyi sağ kurtarırken, 7'si çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Ekipler, arama-kurtarma çalışmalarına 5'inci günde de devam ediyor. Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında alabora olan bottaki düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde; AFAD, Jandarma, polis, sağlık, Liman Başkanlığı teşkilatları iş birliğinde devam etmektedir" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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