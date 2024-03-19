Çanakkale açıklarında batan bottaki göçmenleri arama çalışmaları, 5'inci gününde

Ekipler, arama-kurtarma çalışmalarına 5'inci günde de devam ediyor. Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında alabora olan bottaki düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde; AFAD, Jandarma, polis, sağlık, Liman Başkanlığı teşkilatları iş birliğinde devam etmektedir" denildi.

Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkisinden yola çıkan göçmenleri taşıyan lastik bot, 15 Mart'ta saat 08.00 sıralarında karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup, battı. Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler 2 kişiyi sağ kurtarırken, 7'si çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında alabora olup, batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmaları, 5'inci gününde de sürüyor.

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