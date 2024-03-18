Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Şehitler Abidesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı

        Çanakkale Şehitler Abidesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 22:55 Güncelleme: 18.03.2024 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Şehitler Abidesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Şehitler Abidesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırıldı.

        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Şehitler Abidesi'ne, ışık boyama tekniğiyle Türk bayrağı yansıtıldı.

        Kırmızı renkte ışıklandırılan Abide, Türk bayrağıyla bütünleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Sahurda bir de bunları deneyin!
        Sahurda bir de bunları deneyin!
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        148 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! 'Tavuk dışkısı' iddiası
        148 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! 'Tavuk dışkısı' iddiası
        İftardan sonra Türk kahvesi ve maden suyu tüketilirse ne olur?
        İftardan sonra Türk kahvesi ve maden suyu tüketilirse ne olur?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"

        Benzer Haberler

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlanıyor; altın madalyalı...
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlanıyor; altın madalyalı...
        Büyükelçi Memmedov, Gelibolu Yarımadası'ndaki Azerbaycan Anıtı'nı ziyaret e...
        Büyükelçi Memmedov, Gelibolu Yarımadası'ndaki Azerbaycan Anıtı'nı ziyaret e...
        AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Ç...
        AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Ç...
        Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü töreni yapı...
        Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü töreni yapı...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmaya devam edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmaya devam edecek
        Çanakkale Savaşları'nın 109 yıllık mirası, Gelibolu Yarımadası'ndaki müzele...
        Çanakkale Savaşları'nın 109 yıllık mirası, Gelibolu Yarımadası'ndaki müzele...