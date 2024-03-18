Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Çanakkale'de

        Türkiye'nin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü olan AKUT Arama Kurtarma Derneğine bağlı ekipler, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Çanakkale'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü olan AKUT Arama Kurtarma Derneğine bağlı ekipler, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

        Dernekten yapılan açıklamada, gelenekselleşen 18 Mart Çanakkale Yürüyüşü'nün gerçekleştirildiği etkinliğe 12 AKUT ekibinden 176 gönüllünün yanı sıra öğrenci topluluklarının da katıldığı bildirildi.

        AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ve öğrenci toplulukları, gelenekselleşen Zafer Yürüyüşleri kapsamında 57. Alay'ın çıkış yaptığı Conkbayırı, Seddülbahir Kalesi ve İlk Şehitler Anıtı’na ziyaretlerinin ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları huzurunda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyarak şehitleri andı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi Sezginsoy, kuruldukları ilk günden bu yana Atatürk'ün izinden yürüdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Her yıl gelenekselleştirdiğimiz Zafer Yürüyüşleri ile hürriyetin, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyetin ve inkılapların yılmaz bekçileri olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 109. yılını gururla kutlarken şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk milleti olarak şanlı tarihimiz boyunca kazandığımız birçok zafer var. Çanakkale ise adımızı tarihe altın harflerle yazdırdığımız en büyük zaferlerimizden biri. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya ispat ettiği bir zafer. Bu nedenle Çanakkale Zaferi'ni her yıl coşkuyla ve gururla kutluyoruz. Gelenekselleşen yürüyüşümüze bu yıl ülkemizin farklı farklı noktalarında bulunan 12 ekibimizden 176 gönüllümüz ve öğrenci toplulukları yer aldı. Her geçen gün artan gönüllülerimizle milletimizin makus talihini değiştiren Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları ve şehitlerimizi anmaya devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Başbakan'dan şaşırtan açıklama: Her gün işi bırakmayı düşünüyorum
        Başbakan'dan şaşırtan açıklama: Her gün işi bırakmayı düşünüyorum
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Baba katili kardeşler konuştu
        Baba katili kardeşler konuştu
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"

        Benzer Haberler

        Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü töreni yapı...
        Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü töreni yapı...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmaya devam edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmaya devam edecek
        Çanakkale Savaşları'nın 109 yıllık mirası, Gelibolu Yarımadası'ndaki müzele...
        Çanakkale Savaşları'nın 109 yıllık mirası, Gelibolu Yarımadası'ndaki müzele...
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışması 4. gün...
        Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışması 4. gün...
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlanıyor; altın madalyalı...
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlanıyor; altın madalyalı...