AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Çanakkale'de

Türkiye'nin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü olan AKUT Arama Kurtarma Derneğine bağlı ekipler, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Dernekten yapılan açıklamada, gelenekselleşen 18 Mart Çanakkale Yürüyüşü'nün gerçekleştirildiği etkinliğe 12 AKUT ekibinden 176 gönüllünün yanı sıra öğrenci topluluklarının da katıldığı bildirildi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ve öğrenci toplulukları, gelenekselleşen Zafer Yürüyüşleri kapsamında 57. Alay'ın çıkış yaptığı Conkbayırı, Seddülbahir Kalesi ve İlk Şehitler Anıtı’na ziyaretlerinin ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları huzurunda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyarak şehitleri andı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi Sezginsoy, kuruldukları ilk günden bu yana Atatürk'ün izinden yürüdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl gelenekselleştirdiğimiz Zafer Yürüyüşleri ile hürriyetin, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyetin ve inkılapların yılmaz bekçileri olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 109. yılını gururla kutlarken şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk milleti olarak şanlı tarihimiz boyunca kazandığımız birçok zafer var. Çanakkale ise adımızı tarihe altın harflerle yazdırdığımız en büyük zaferlerimizden biri. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya ispat ettiği bir zafer. Bu nedenle Çanakkale Zaferi'ni her yıl coşkuyla ve gururla kutluyoruz. Gelenekselleşen yürüyüşümüze bu yıl ülkemizin farklı farklı noktalarında bulunan 12 ekibimizden 176 gönüllümüz ve öğrenci toplulukları yer aldı. Her geçen gün artan gönüllülerimizle milletimizin makus talihini değiştiren Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları ve şehitlerimizi anmaya devam edeceğiz."