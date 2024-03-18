Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlanıyor; altın madalyalı bayrak göndere çekildi

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlamaları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katıldığı törenle, Türk bayrağının, 253 bin şehit adına, üzerine 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalya takılarak göndere çekilmesiyle başladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage, Avustralya Askeri Ataşesi Captan Ben Esler, İngiltere Askeri Ataşe Yardımcısı LT Cade Dominic Kilbane, Fransa Askeri Ataşesi DA Nora Zelazli, Yeni Zelanda Büyükelçi Yardımcısı Nicole Slight, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler çelenk bıraktı. Ardından Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenk koydu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı'ndaki 'TCG Büyükada' fırkateyninden 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

TBMM tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanun'la, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalya, Bakan Güler tarafından Türk bayrağına takıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Türk bayrağının 'Çanakkale geçilmez' yazılı altın madalyayla birlikte göndere çekilmesinin ardından resmi çelenk koyma töreni sona erdi.