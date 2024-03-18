Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlanıyor; altın madalyalı bayrak göndere çekildi

        ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlamaları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katıldığı törenle, Türk bayrağının, 253 bin şehit adına, üzerine 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalya takılarak göndere çekilmesiyle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 18.03.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlanıyor; altın madalyalı bayrak göndere çekildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlamaları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katıldığı törenle, Türk bayrağının, 253 bin şehit adına, üzerine 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalya takılarak göndere çekilmesiyle başladı.

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage, Avustralya Askeri Ataşesi Captan Ben Esler, İngiltere Askeri Ataşe Yardımcısı LT Cade Dominic Kilbane, Fransa Askeri Ataşesi DA Nora Zelazli, Yeni Zelanda Büyükelçi Yardımcısı Nicole Slight, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler çelenk bıraktı. Ardından Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenk koydu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı'ndaki 'TCG Büyükada' fırkateyninden 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

        TBMM tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanun'la, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalya, Bakan Güler tarafından Türk bayrağına takıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Türk bayrağının 'Çanakkale geçilmez' yazılı altın madalyayla birlikte göndere çekilmesinin ardından resmi çelenk koyma töreni sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        META'ya geçici tedbir kararı
        META'ya geçici tedbir kararı
        "Durdurun futbolu inecek var"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        "Oğluma bile saldırdılar"
        "Oğluma bile saldırdılar"
        İlk 50'ye girdi
        İlk 50'ye girdi
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        TİP'ten Gökhan Zan açıklaması
        TİP'ten Gökhan Zan açıklaması

        Benzer Haberler

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı, savaşın izlerini taşıyan batıklarıyla dalış...
        Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı, savaşın izlerini taşıyan batıklarıyla dalış...
        Çanakkale açıklarında batan bottaki göçmenleri arama çalışmaları, 3'üncü gü...
        Çanakkale açıklarında batan bottaki göçmenleri arama çalışmaları, 3'üncü gü...
        Çanakkale açıklarında 22 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgil...
        Çanakkale açıklarında 22 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgil...
        "57. Alay Tarihine Yürüyor" ekibi Gelibolu'ya geldi
        "57. Alay Tarihine Yürüyor" ekibi Gelibolu'ya geldi
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de gündemi değerlendirdi:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de gündemi değerlendirdi: