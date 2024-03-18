Çanakkale açıklarında batan bottaki göçmenleri arama çalışmaları, 3'üncü gününde (2)

BİRORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Çanakkale'ye bağlı Eceabat-Gökçeada açıklarında botun alabora olması sonucu 7'si çocuk 22 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili yakalanan organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “15 Mart 2024 Cuma günü Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuş, 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 7'si çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu arama kurtarma çalışmaları bir yandan tüm yoğunluğuyla devam etmekte diğer yandan da aynı zamanda olayın faillerinin, organizatörlerin yakalanması için de İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın talimat ve destekleriyle Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimizin ortak çalışması sonucunda, İl Jandarma Komutanlığımız ekipleri tarafından bir kişi yakalanarak, mahkemeye çıkarılmış ve tutuklanmıştır. Diğer faillerin yakalanması için çalışmalar çok sıkı bir şekilde devam etmekte olup, göçmen kaçakçılığı ile mücadele konusunda tüm birimlerimiz organizatörlerin adalet önüne çıkarılması için büyük çaba sarf etmektedir ve etmeye de devam edecektir." denildi.