Çanakkale Şehitler Abidesi, 18 Mart törenlerine hazır

ÇANAKKALEDeniz Zaferi'nin 109'uncu yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü törenlerinin yapılacağı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde hazırlıklar tamamlandı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bir kez daha o büyük kahramanları, Çanakkale'yi geçilmez yapanları, Çanakkale'de düşmana karşı koyanları ve bu toprakları bize vatan yapanları büyük bir gururla, rahmet ve minnet duygularımızla anacağız" dedi.

Kahraman Mehmetçiğin 109 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez Destanı'nın 109 yıllık gururu, yarın Çanakkale'de bir kez daha yaşanacak. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek törenin hazırlıkları tamamlandı. Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinde temizlik ve rötuş çalışması yapıldı. Sembolik şehit mezarları, Türk bahçesi ve temsili şehitliklerin bulunduğu alana da 20 bin şakayık dikildi. Altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında 100 işçi ile temsili şehitliklere mıcır serilerek mermer temizliği yapıldı. Öte yandan ziyaretçi konforu açısından yolların bakım çalışmaları da tamamlandı.

'BİR GÜL BAHÇESİNE GİRER GİBİ ÖLÜME KOŞTULAR'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tarihi alanda artık bütün hazırlıklar tamamlandı. Yarınki o büyük güne, zafer kutlamalarına hazırız. Bu yıl yine her yıl olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet erkanımızla birlikte, halkımızdaki büyük katılımla beraber, gazilerimiz, şehit yakınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz bu büyük zafer günümüzü kutlayacağız. Bir kez daha o büyük kahramanları, Çanakkale'yi geçilmez yapanları, Çanakkale'de düşmana karşı koyanları ve bu toprakları bize vatan yapanları büyük bir gururla, rahmet ve minnet duygularımızla anacağız. Bu yılki Çanakkale Deniz Zaferimizin kutlamalarındaki ana temamız; 'Bizim Çanakkale'. Çünkü Çanakkale; bu milletin ortak değeri, ortak paydası. 109 yıl önce bu topraklara, Çanakkale'ye, Türkiye'nin dört bir yanından, her köşesinden, ilinden, ilçesinden hatta her köyünden kahraman Türk evlatları koşarak geldiler ve burada büyük bir savunma yaptılar, büyük bir vatan müdafaası yaptılar, canlarını ortaya koydular ve bir gül bahçesine girer gibi ölüme koştular, Çanakkale'yi geçilmez yaptılar. İşte bizim ortak değerimiz olan Çanakkale'yi de bu sene Tarihi Alan Başkanlığı olarak 'Bizim Çanakkale' adı altında kutlamalarımızı bu eksene, bu ana temaya oturtmuş durumdayız" dedi.

'İNSANLARIMIZ AKIN AKIN ÇANAKKALE'YE KOŞUYOR'

Kaşdemir, "Yine her yıl olduğu gibi memleketin her bir köşesinden bu milletin evlatları koşarak Çanakkale'ye, atalarını anmaya gelecekler. Yine donanmamız burada olacak, komuta kademelerimiz hepsi burada olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başı sıfatıyla, milletimizin birliğini temsil eden konumda olarak Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere buradaki kutlamalarımıza katılacaklar. Çanakkale tarihi alanı tam bir açık hava müzesi olmuş durumda ve gerçekten de o büyük kahramanına yaraşır hale gelmiş durumda. Hala Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu müstesna toprakları göz bebeğimiz gibi koruyup, kollayacağız. Çünkü bu topraklar, Çanakkale ruhunun doğduğu bu müstesna topraklar, bizlere emanet. 18 Mart'tan sonra da bütün halkımızı, vatandaşlarımızı Çanakkale'ye bekliyoruz. Zaten her yıl artan bir ziyaretçi yoğunluğumuz var. İnsanlarımız akın akın Çanakkale'ye koşuyor. Buraya gelip, buradaki o manevi atmosferi teneffüs etmeye geliyorlar" diye konuştu.