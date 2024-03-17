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        Çanakkale açıklarında batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışması 3. gününde sürüyor

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında bulundukları lastik botun batması sonucu 2 kişinin kendi imkanlarıyla kurtulması, 22 kişinin cesedine ulaşılmasının ardından kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 13:27 Güncelleme: 17.03.2024 - 13:27
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        Çanakkale açıklarında batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışması 3. gününde sürüyor
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında bulundukları lastik botun batması sonucu 2 kişinin kendi imkanlarıyla kurtulması, 22 kişinin cesedine ulaşılmasının ardından kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışması devam ediyor.

        Eceabat açıklarındaki arama kurtarma çalışması üçüncü gününde Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu komutasında sürdürülüyor.

        Havadan uçak, helikopter ve İHA'nın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis, jandarma, UMKE, ÇÖZAK, Liman Başkanlığı, AFAD, AKUT, tarım ve orman teşkilatı ile diğer kurumlara ait çok sayıda deniz taşıtıyla yürütülüyor.

        Bölgede 500'ün üzerinde personel, kayıp düzensiz göçmenleri arıyor. Denizdeki tarama faaliyetlerinin yanı sıra jandarma ekipleri, Büyük Kemikli mevkisinde karadan aramalara katılıyor.

        Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot batmıştı. Kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli sahiline ulaşarak yetkililere botun battığı bilgisini vermişti.

        Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında ulaştığı 7'si çocuk 22 kişinin cesetleri, Sağlık Sıhhiye Botu ile Kabatepe Limanı'na getirildikten sonra ambulanslarla il merkezindeki hastanelerin morglarına götürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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