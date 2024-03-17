Çanakkale açıklarında batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışması 3. gününde sürüyor

Havadan uçak, helikopter ve İHA'nın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis, jandarma, UMKE, ÇÖZAK, Liman Başkanlığı, AFAD, AKUT, tarım ve orman teşkilatı ile diğer kurumlara ait çok sayıda deniz taşıtıyla yürütülüyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında bulundukları lastik botun batması sonucu 2 kişinin kendi imkanlarıyla kurtulması, 22 kişinin cesedine ulaşılmasının ardından kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışması devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.