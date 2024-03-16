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        Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart törenleri öncesi ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu

        Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş alanları, şehitlik ve anıtlar, 18 Mart Pazartesi günü yapılacak törenler öncesi Türkiye'nin birçok ilinden gelenler tarafından ziyaret ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 15:08 Güncelleme: 16.03.2024 - 15:17
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        Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart törenleri öncesi ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu
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        Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş alanları, şehitlik ve anıtlar, 18 Mart Pazartesi günü yapılacak törenler öncesi Türkiye'nin birçok ilinden gelenler tarafından ziyaret ediliyor.

        Şehitler Abidesi başta olmak üzere yarımadada Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıklarla destanlaşan 57. Alay'ın şehitliği ve Conkbayırı, törenler öncesi hafta sonunda ziyaretçilerin uğrak mekanları arasında yer aldı.

        Ziyaretçi yoğunluğunun büyük bölümü, öğrenci grupları, belediyelerin düzenlediği turlarla gelen ziyaretçilerden oluşuyor.

        Törenlere iki gün kala Şehitler Abidesi'ni Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (1907 ÜNİFEB) üyesi 1000 öğrenci de ziyaret etti.

        Abidenin önünde günün anısına fotoğraf çektiren üniversiteliler, "Dalgalansın diye Türk'ün bayrağı, şehadetle sulandı vatan toprağı" yazılı pankart açtı.

        - Tören alanlarındaki hazırlıklar

        Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'taki törenler için Şehitler Abidesi'nde hazırlıklar sürüyor.

        Ekipler ise yeşil alanlardaki bakım ve çiçeklendirme çalışmalarına devam etti.

        Askerler yürüyüş ve marş provalarını yaptı. SOLOTÜRK'ün prova uçuşu yaptığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı aralarında TCG Anadolu'nun da yer aldığı savaş gemileri Şehitler Abidesi'nin önünden geçti.

        Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da tören provalarını izleyerek, hazırlıklara ilişkin bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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