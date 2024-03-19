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        Çan'da şehit yakınları ile gaziler iftarda buluştu

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde şehit yakınları ile gaziler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:22 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:24
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        Çan'da şehit yakınları ile gaziler iftarda buluştu
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde şehit yakınları ile gaziler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftarda bir araya geldi.

        Çan Kaymakamlığınca düzenlenen iftar programına Kaymakam Emre Nebioğlu, İlçe Jandarma Komutan Levent Çalış, İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, kurum müdürleri, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Nail Eker, Gaziler Dernek Başkanı Ali Coşkun, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Kaymakamı Nebioğlu iftar programına katılan şehit ailelerine ve gazilere teşekkür ederek, "Vatanı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bu akşam vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle, minnetle bir kez daha yad ediyorum." dedi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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