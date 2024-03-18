Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlanıyor; altın madalyalı bayrak göndere çekildi (3)

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü akşam saat 20.40'da Çanakkale Valiliği koordinesinde düzenlenen Fener Alayı ile devam etti. Fener alayına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve binlerce vatandaş katıldı. Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde binlerce kişi, ellerinde meşalelerle Çanakkale sokaklarında, 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' sloganı atıp, İzmir Marşı ve 10’uncu Yıl Marşı’nı söyleyerek yürüdü. Dev Türk bayrağının açıldığı fener alayı, Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'nin ardından İskele Meydanı'nda sona erdi.

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