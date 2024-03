Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmaya devam edecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "'Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olduğuna inanıyoruz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda, yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmaya devam edecek" dedi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. İki dev ekranın kurulduğu alanda, törenin başlangıcına kadar askeri bando tarafından marşlar çalındı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kuvvet komutanları, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve saygı atışı ardından İstiklal Marşı okundu.

'SİNSİ SALDIRILARA KARŞI BENZER BİR DURUŞ SERGİLİYORUZ'

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 109'uncu seneidevriye bir kez daha aziz şehitlerimizin manevi huzurundayız. Dünya tarihinde eşine nadir rastlanır bir destanla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu kahraman orduya önderlik etme şerefine nail olan komutanlarımızı saygıyla anıyoruz. Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafaası için ülkemiz ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün de vatan topraklarında sınırlarımız ve sınırlarımızın ötesinde ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gece-gündüz faaliyet halinde olan askerimize Mevla'dan kolaylıklar diliyoruz. Türkiye ve Türk milleti olarak Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek, bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz" dedi.

'MASKELERİ KALDIRDIĞIMIZDA AYNI YÜZLERİ GÖRÜYORUZ'

Erdoğan, "Mehmet Akif, Çanakkale şehitlerini destanlaştıran şiirinde ne diyordu? 'Eski dünya, yeni dünya bütün akvam-ı beşer, kaynıyor kum gibi mahşer mi hakikat mi mahşer. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk sadece bir hadise var ortada vahşetler denk.' Ülkemizin bilhassa geçtiğimiz 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp, maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz. Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp, bizi istiklalimizle sınayanlar bunlardı. Çeşit çeşit yöntemlerle egemenliğimize göz diken darbecileri üzerimize salan bunlardı. Her biri milletimizin zenginliği olan farklılıklarını kırılmaya yatkın fay hatlarına dönüştürmeye çalışan yine bunlardı. Kalkınma hamlelerimizi boşa çıkarmak için üretimimizi ve istikrarımızı sabote edenler, bunlardı. Demokrasi atılımlarımızı vesayetin çarkları arasında parçalayarak milletimize zulmeden bunlardı. Çanakkale'de bu millet erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla, çalışanıyla, iş vereniyle tek vücut olup, düşmana geçit vermemişti. Milletimiz son dönemde yaşadığımız sınamaların her birinde bedeni ve kalbiyle aynı vakur iradeyi ortaya koymuştur. Asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çabaları sonunda Türk'ün fıtratının değişeceğini sananlar, ruhun aynı ruh olduğunu gördüler; anladılar" diye konuştu.

'GÜVENLE YÜRÜMEMİZİ SAĞLAYACAK İRADEYE SAHİBİZ'

Erdoğan, "Dün Çanakkale'de yakılan ateş, milli mücadele ile Cumhuriyet'in ilanıyla neticelenmişti. Şimdi eser ve hizmetlerimizle 2023 hedefleriyle 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla yaktığımız ateş, inşallah ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmamızla gayesine ulaşacaktır. Üstelik Çanakkale Zaferi'ni ve ardından gelen başarıları, tarihimizin en büyük yokluklarını, kuşatmalarını, ihanetlerini yaşadığımız bir dönemde elde ettik. Bugünkü Türkiye'nin hamdolsun altyapısıyla, siyasi ve teknolojik gücüyle, ekonomisiyle hedeflerini hayata geçirme konusunda çok daha büyük imkanları vardır. Çanakkale'den ve sonrasında yaşadığımız hadiselerin her birinden aldığımız dersler ışığında geleceğimize güvenle yürümemizi sağlayacak iradeye sahibiz. Geçtiğimiz yıl 53 bin vatandaşımızın şehit olmasına, 11 şehrimizde yüz binlerce binanın yıkılmasına yol açan 6 Şubat depremlerinin ardından yaşananlar, bunun ispatıdır. Gelişmiş ülkelerin bile yıllarca baş edemeyeceği enkaz yığınlarını kısa sürede kaldırdık. Yeni konutları inşa edip, teslimine başladık. Asrın felaketinin ardından milletimizin gösterdiği örnek dayanışma ayrıca takdire şayandır. 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olduğuna inanıyoruz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda, yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Rabbi'mden ülkemizi ve milletimizi gizli ve aşikar her türlü beladan, afetten, tehditten muhafaza etmesini diliyorum. Bu duygularla Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 109'uncu yıl dönümünü bir kez daha tebrik diyorum. 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Çanakkale destanında imzası olan erinden komutanına, kahraman Mehmetçiklerimizin her birini, şehit ve gazilerimizin tamamını, tekrar rahmetle yad ediyorum" açıklamalarında bulundu.

'ÇANAKKALE SONSUZA DEK GEÇİLEMEYECEK'

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız da "Ülkemizin bugün ulaştığı seviye, başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta terörle mücadelede, yurt dışında icra edilen harekatlarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizin eseridir. Şehitlerimizin manevi varlıkları tarih bilincimizin korunmasında, genç kuşaklara aktarılmasında en değerli hazinemizdir. Aziz şehitlerimizin yüreklerimizde yaktığı ateş, vatanımıza yönelecek her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sonsuz kaynak teşkil etmektedir. Bayrağımıza rengini kanlarıyla veren kahraman şehitlerimiz, ülkemizin birliğine göz diken düşmanlar ve teröristlerin tüm tehditleri dün olduğu gibi bugün de Türk milleti ve onun bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kararlılıkla bertaraf edilecektir. Aldığımız güçle vatanımıza karşı her şart altında üzerimize düşen görevi yapacak ve size layık olmaya çalışacağız. Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkale sonsuza dek geçilemeyecek, gök kubbeden ay yıldızlı al bayrak hiç inmeyecek. Dünya var oldukça bu topraklar, Türk yurdu olarak kalmaya devam edecektir. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarına, canlarını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

DENİZ UNSURLARI GEÇİT TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen şehitler için dua etti. Erdoğan ise Şehitlik Defteri'ni imzaladı. Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Öte yandan etkinlikler kapsamında Şehitler Abidesi önünde SOLOTÜRK gösteri uçuşu düzenledi. Daha sonra aralarında dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu'nun da bulunduğu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar, Şehitler Abidesi önünde geçit töreni düzenlendi. Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler izledi.