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        Çanakkale Savaşları'nın 109 yıllık mirası, Gelibolu Yarımadası'ndaki müzelerde yaşatılıyor

        ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale'de göğüs göğüse çarpışarak canlarını feda eden Mehmetçik ile İtilaf Devletleri askerlerinin muharebelerden kalan eşyaları ve savaş malzemeleri, Gelibolu Yarımadası'ndaki müzelerde sergilenerek geleceğe taşınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 12:58 Güncelleme: 18.03.2024 - 12:58
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        Çanakkale Savaşları'nın 109 yıllık mirası, Gelibolu Yarımadası'ndaki müzelerde yaşatılıyor
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        ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale'de göğüs göğüse çarpışarak canlarını feda eden Mehmetçik ile İtilaf Devletleri askerlerinin muharebelerden kalan eşyaları ve savaş malzemeleri, Gelibolu Yarımadası'ndaki müzelerde sergilenerek geleceğe taşınıyor.

        Gelibolu Yarımadası'nda 109 yıl önce yaşanan, binlerce vatan evladının şehit düştüğü topraklar, savaşın izlerini taşıyan sayısız tarihi esere ev sahipliği yapıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde yarımadada Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Bigalı Atatürk Evi ve Müzesi, Mehmetçik Feneri-Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı, Kilitbahir Kale Müzesi, Namazgah Tabyası Müzesi, 1915 Siper ve Çanakkale 1915 Hilal-i Ahmer Hastanesi Canlandırma Alanı bulunuyor.

        Bu mekanlarda, Mehmetçik ile işgal güçlerine bağlı askerlerin kullandığı matara, üniforma, çanta, bot, çarık, çizme, şapka gibi kişisel eşyaların yanı sıra silahlar, mermiler, kılıçlar, bomba ve kukriler (bıçak), mavzer kovanı, top mermilerine ait şarapnel parçaları, üniformalardan kopan düğme gibi parçalar sergileniyor.

        Her karış toprağı tarih kokan Gelibolu Yarımadası'ndan yıllar içinde elde edilen ve Tarihi Alan'daki müzelerde sergilenen savaş envanterleri, 1915'te yaşanan kanlı çarpışmaların izlerini taşıyor.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, Çanakkale Savaşları'na ait objeleri müzelerde sergilediklerini söyledi.

        Savaşın ve Türk askerinin kahramanlığının daha iyi anlaşılması için savaşta kullanılan malzemeleri ziyaretçilere açık hale getirdiklerini anlatan Kaşdemir, şöyle devam etti:

        "Mehmetçik, 109 yıl önce bu topraklarda Çanakkale'yi bu malzemelerle geçilmez yaptı, bu malzemelerle düşmana karşı koydu. Düşmanla aramızdaki mukayese açısından baktığımızda onların belki topu, tüfeği çok büyük savaş gemileri vardı, teknolojik olarak çok üstünlerdi ama bizim en başta iman dolu göğsümüz vardı. Gerekirse bir kürekle bile düşmana hücum edebildiğimiz o kürekleri de ziyaretçilerimize gösteriyoruz. Mehmetçiğin eliyle kazdığı siperleri gösterebiliyoruz, hangi şartlarda yaşadığını gösterebiliyoruz."

        - "Çanakkale ruhunu yansıtabiliyoruz"

        Kaşdemir, Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen "Sahip Çıkalım" adlı kampanya hakkında bilgi verdi.

        Çanakkale'de, bölgede veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde Çanakkale Savaşları'na ait malzemelerin bulunduğunu dile getiren Kaşdemir, şunları kaydetti:

        "Artık yavaş yavaş o savaş malzemeleri Tarihi Alan Başkanlığımıza verilmeye başlandı çünkü burası artık kurumsallaşmasını tamamlamış, tarihe sahip çıkan bir kurum haline geldi. Tarihi Alan Başkanlığımıza halkımız çok güveniyor. Bu güvenden dolayı da malzemeleri bize bağışlıyorlar. Biz de onların isimlerini yazarak müzelerimizde sergiliyoruz. Onların olmaktan çıkıp, Türk milletine ait oluyor. Doğrusu da bu."

        İsmail Kaşdemir, müzeye kazandırılan savaş malzemelerini Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki restorasyon laboratuvarında restore edebildiklerini anlattı.

        Müzelerinin her geçen gün zenginleşmeye başladığını belirten Kaşdemir, "Teşhir, tanzim, dizayn anlamında çok modern müzecilik anlayışına sahibiz. Çanakkale ruhunu yansıtabiliyoruz. Ziyaretçilere görsel güzelliğin yanında duyguyu da aktarabilmemiz gerekiyor. Tarihi Alan'daki müzelerimiz her yıl olduğu gibi bu sene de milyonları ağırlayacak. Artan bir ziyaretçi yoğunluğumuz var." ifadesini kullandı.

        Kampanyaya destek çağrısında bulunan Kaşdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Sahip Çık Kampanyası ile vatandaşlarımızın ellerinde Çanakkale ile alakalı savaş malzemesi varsa atalarından, dedelerinden kalma hatıralar, şahsi eşyalar biz onları teslim alabiliriz. Çanakkale'deki müzelerimizde milyonlarca insanın görmesini sağlayabiliriz, altlarına da kim tarafından bağışlandığını yazabiliriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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