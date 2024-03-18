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        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlanıyor; altın madalyalı bayrak göndere çekildi (2)

        BÜYÜKELÇİREŞAD MEMMEDOV AZERBAYCAN ANITI'NA ÇİÇEK BIRAKTIÇanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Azerbaycan Anıtı'na çiçek bıraktı, hatıra fotoğrafı çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:06 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:10
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        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlanıyor; altın madalyalı bayrak göndere çekildi (2)
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        BÜYÜKELÇİREŞAD MEMMEDOV AZERBAYCAN ANITI'NA ÇİÇEK BIRAKTI

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Azerbaycan Anıtı'na çiçek bıraktı, hatıra fotoğrafı çekildi.

        Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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