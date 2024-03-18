Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlanıyor; altın madalyalı bayrak göndere çekildi (2)
BÜYÜKELÇİREŞAD MEMMEDOV AZERBAYCAN ANITI'NA ÇİÇEK BIRAKTIÇanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Azerbaycan Anıtı'na çiçek bıraktı, hatıra fotoğrafı çekildi.
BÜYÜKELÇİREŞAD MEMMEDOV AZERBAYCAN ANITI'NA ÇİÇEK BIRAKTI
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Azerbaycan Anıtı'na çiçek bıraktı, hatıra fotoğrafı çekildi.
Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,
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