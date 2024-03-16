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        TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'nda

        TCG Anadolu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek geçit töreni kapsamında Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen provalara katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 17:53 Güncelleme: 16.03.2024 - 17:55
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        TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'nda
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        TCG Anadolu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek geçit töreni kapsamında Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen provalara katıldı.

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü nedeniyle düzenlenecek etkinliklerin hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait unsurların 18 Mart günü Şehitler Abidesi önünde gerçekleştireceği geçit töreninin provası yapıldı. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, bugün Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen geçit provasına katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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