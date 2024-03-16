Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi 'TCG Uluçalireis' 18 Mart'ta ziyarete açılacak

TÜRKİYE'nin ilk denizaltı müzesi olan S-338 borda numaralı 'TCG Uluçalireis'in, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ziyarete açılacağı bildirildi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nde 1971-2000 yılları arasında 29 yıl görev yapan S-338 borda numaralı 'TCG Uluçalireis', görev süresi boyunca 37 milli ve 9 NATO Tatbikatı'na katıldı. 12 cephe ve 7 rotasyon görevi icra edip, 160 torpido atışı gerçekleştirdi, birçok mayın döküş eğitimi, sat-denizaltı müşterek eğitimi ve kurtarma gemisi-denizaltı müşterek eğitimine katıldı, 1645 dalış yaptı. TCG Uluçalireis, 2001 yılında Gölcük Tersanesi'nde kapsamlı bakım ve restorasyonun ardından Çanakkale Deniz Müzesi'ne getirildi. TCG Uluçalireis, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde ziyarete açılacak.

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Serhan Aras, "Denizaltımız 1944 Amerika'da inşa edilmiş 1971 yılında Türk Deniz Kuvvetleri'ne katılımı yapılmıştır. Meslek hayatı boyunca tam 29 yıl bin 645 dalış yapmış ve son derece büyük başarılara imza atmış bir denizaltıdır. 98 metre boyunda, 8,5 metre eninde ve 2 bin ton deplasmana sahiptir. Denizaltımız 2000 yılında hizmet dışına ayrılmasına müteakip, Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca tadil edilmiş ve o süre boyunca da denizaltı müzesi olarak hizmet vermiştir. Denizaltımızı, son bir yıldır yapılan restorasyon, renovasyon ve yeni sergileme tekniklerinin ardından Çanakkale Deniz Müzesi'nde 18 Mart'ta, gençlerimizin ziyaretini açmayı planlıyoruz. Hazırlıklarımız bu doğrultuda devam ediyor. Yüce Türk milletinin teveccühüne sunulmak üzere herkesi denizaltımızda ziyarete bekliyoruz" dedi.