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        Çanakkale'de 18 Mart'a özel "Gelibolu Gazetesi" yayımlandı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümüne özel "Gelibolu Gazetesi" yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 13:00 Güncelleme: 16.03.2024 - 13:27
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        Çanakkale'de 18 Mart'a özel "Gelibolu Gazetesi" yayımlandı
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümüne özel "Gelibolu Gazetesi" yayımlandı.

        Gazete, Çanakkale Savaşları'nın ülkede ve dünyada anlatılması için yoğun çalışmalar yürüten Prof. Dr. Figen Atabey, Prof. Dr. Muhammet Erat, Doç. Dr. Hülya Toker, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Baş, Dr. Öğr. Üyesi Mithat Atabay, Öğr. Gör. İsmail Sabah, Ahmet Yurttakal, Atilla Akarcalı, Bayram Akgün, Emin Kurt, Fatma Bulut Hacıalioğlu, Haluk Çağlar, Hüseyin Arabacı, İlkin Başar Özal, İslam Özdemir, Mehmet Aslan ve Ömer Arslan'ın katkılarıyla hazırlandı.

        Projenin olgunlaştırılması ve hayata geçirilmesi sürecinde Emre Güllü, Ferda Furkan Alp, Kadir Oral Öztecik, Serhat Çağlar Avcı, Sinan Özyapan ve Yunus Emre Akmaz destek verdi.

        Hikayeler ve görsellerle donatılan gazetede, 18 Mart 1915'e kadar geçen süreç, Çanakkale Savaşları'nda yaşananlar, cephede cereyan eden ve bugüne kadar hiç söz edilmemiş anılara yer verildi.

        "Gelibolu Gazetesi"nde, dönemin Osmanlı basınında yayımlanan gazeteler dikkate alınarak, renk ve dizgi gibi konularına ve dönemin ruhuna sadık kalındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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