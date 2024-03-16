Çanakkale'de 22 göçmenin öldüğü bot faciası; takviye ekipler de arama çalışmalarına katıldı (2)

DEĞERLENDİRMETOPLANTISI YAPILDI

Eceabat ilçesi açıklarında alabora olup batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara katılan TCSG Güven Gemisi’nde Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ve TCSG Güven Gemisi Komutanı Kıdemli Binbaşı Rüstem Altundaş ile arama kurtarma faaliyetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda arama kurtarma faaliyetlerinde gelinen son durum ve bundan sonraki arama kurtarma çalışmalarında yapılacak faaliyetler değerlendirildi.

Devletin tüm imkanları arama-kurtarma çalışmalarına seferber olduğunu ifade eden Vali İlhami Aktaş "En kısa zamanda arama kurtarma faaliyetlerinden sonuç almayı ümit ediyorum" dedi.