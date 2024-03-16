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        Çanakkale'de 22 göçmenin öldüğü bot faciası; takviye ekipler de arama çalışmalarına katıldı (2)

        DEĞERLENDİRMETOPLANTISI YAPILDIEceabat ilçesi açıklarında alabora olup batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 13:29 Güncelleme: 16.03.2024 - 13:35
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        Çanakkale'de 22 göçmenin öldüğü bot faciası; takviye ekipler de arama çalışmalarına katıldı (2)
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        DEĞERLENDİRMETOPLANTISI YAPILDI

        Eceabat ilçesi açıklarında alabora olup batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara katılan TCSG Güven Gemisi’nde Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ve TCSG Güven Gemisi Komutanı Kıdemli Binbaşı Rüstem Altundaş ile arama kurtarma faaliyetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda arama kurtarma faaliyetlerinde gelinen son durum ve bundan sonraki arama kurtarma çalışmalarında yapılacak faaliyetler değerlendirildi.

        Devletin tüm imkanları arama-kurtarma çalışmalarına seferber olduğunu ifade eden Vali İlhami Aktaş "En kısa zamanda arama kurtarma faaliyetlerinden sonuç almayı ümit ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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