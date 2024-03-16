Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı

ÇANAKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören için hazırlıklar sürdürülüyor.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde Şehitler Abidesi önündeki Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinde temizlik ve rötuş çalışması yapıldı. Aynı alandaki sembolik şehit mezarları, Türk Bahçesi ve temsili şehitliklerin bulunduğu alana 20 bin şakayık dikildi. Altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında 100 işçi ile temsili şehitliklere mıcır serilerek, mermer temizliği yapıldı. Öte yandan ziyaretçi konforu açısından yolların bakım çalışmaları da tamamlandı.