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        Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı

        ÇANAKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören için hazırlıklar sürdürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 11:19 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:25
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        Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı
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        ÇANAKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören için hazırlıklar sürdürülüyor.

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde Şehitler Abidesi önündeki Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinde temizlik ve rötuş çalışması yapıldı. Aynı alandaki sembolik şehit mezarları, Türk Bahçesi ve temsili şehitliklerin bulunduğu alana 20 bin şakayık dikildi. Altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında 100 işçi ile temsili şehitliklere mıcır serilerek, mermer temizliği yapıldı. Öte yandan ziyaretçi konforu açısından yolların bakım çalışmaları da tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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