Çanakkale açıklarında batan bottaki göçmenleri arama çalışmaları, 3'üncü gününde

ÇANAKKALE'ninEceabat ilçesi açıklarında alabora olup, batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmaları, 3'üncü gününde de sürüyor.

Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkisinden yola çıkan göçmenleri taşıyan lastik bot, 15 Mart'ta saat 08.00 sıralarında karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup, battı. Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgede 1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve 9'u Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 9'u diğer kurumlara bağlı toplam 18 bot ve 502 personelle arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler 2 kişiyi sağ kurtarırken, 7'si çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kabatepe Limanı'na getirilen cenazeler, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi morglarına kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ekipler, arama-kurtarma çalışmalarına 3'üncü günde de devam ediyor. Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında alabora olan bottaki düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu'nun komutasında Jandarma, Polis, AFAD, Sağlık, UMKE, Gümrük, Kıyı Emniyeti, ÇÖZAK, Liman Başkanlığı, Akut, Tarım ve Orman Teşkilatları iş birliğinde 3'üncü gününde de devam etmektedir" denildi.