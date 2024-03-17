Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Vali İlhami Aktaş'tan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı mesajı

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali İlhami Aktaş'tan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Aktaş, mesajında, kahraman ecdadın Çanakkale Destanını yazarak vatan kıldığı bu topraklarda aziz şehitleri rahmet ve minnetle anmanın manevi onurunu ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

        109 yıl önce Çanakkale ruhu ile dönemin en güçlü donanmasına sahip İtilaf Kuvvetleri'ne karşı, birlik ve beraberlik içinde kenetlenen ecdadın, istiklalini ve istikbalini korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını bütün dünyaya gösterdiğini kaydeden Aktaş, mesajını şöyle sürdürdü:

        "Kurtuluş mücadelemizin temellerinin atıldığı, tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanının canla, kanla, imanla yazıldığı Çanakkale Zaferi, esaret altında yaşayan bütün mazlum milletlere de umut ışığı olmuştur. 109 yıl önce verdiği istikbal ve istiklal mücadelesiyle tarihe altın harflerle adını yazdıran, bütün dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten aziz milletimiz, Türkiye Yüzyılında da vatanına, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkma azim ve kararlılığını her daim gösterecektir.

        Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini kutluyor, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, topraklarımızı bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP'de büyük kurultay günü
        MHP'de büyük kurultay günü
        Marmara'da beklenen olası deprem için 4 farklı senaryo
        Marmara'da beklenen olası deprem için 4 farklı senaryo
        1 aylık hamile Ceyda, 20 aracın karıştığı kazada öldü!
        1 aylık hamile Ceyda, 20 aracın karıştığı kazada öldü!
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        İşte dev maçın 11'leri!
        İşte dev maçın 11'leri!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        Dini nikahlı eşi ve yanındaki kişiyi öldürdü!
        Dini nikahlı eşi ve yanındaki kişiyi öldürdü!
        Serumlarda büyük tehlike!
        Serumlarda büyük tehlike!
        İki ayrı vahşette katillerin oyununu cinayet masası bozdu!
        İki ayrı vahşette katillerin oyununu cinayet masası bozdu!
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        "Hayır ölmedim"
        "Hayır ölmedim"
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        Rusya'da seçimin son günü
        Rusya'da seçimin son günü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Tarihi Gelibolu Yarımadası 18 Mart Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenlerine h...
        Tarihi Gelibolu Yarımadası 18 Mart Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenlerine h...
        Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı
        Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı
        Çanakkale açıklarında batan bottaki göçmenleri arama çalışmaları, 3'üncü gü...
        Çanakkale açıklarında batan bottaki göçmenleri arama çalışmaları, 3'üncü gü...
        Çanakkale açıklarında batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışma...
        Çanakkale açıklarında batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışma...
        Çanakkale Deniz Müzesi, yenilenen envanteriyle ziyaretçilerini zamanda yolc...
        Çanakkale Deniz Müzesi, yenilenen envanteriyle ziyaretçilerini zamanda yolc...
        Türkiye'yi gezen mobil müze yaklaşık 700 bin kişiye "Çanakkale ruhu"nu taşı...
        Türkiye'yi gezen mobil müze yaklaşık 700 bin kişiye "Çanakkale ruhu"nu taşı...