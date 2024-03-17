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        Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı

        Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla, Çanakkale Emniyet Müdürlüğünce bir dizi trafik tedbiri alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:24 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:24
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        Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı
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        Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla, Çanakkale Emniyet Müdürlüğünce bir dizi trafik tedbiri alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 18 Mart Pazartesi günü yapılacak törenler kapsamında bazı trafik tedbirleri alındığı belirtildi.

        Açıklamada, şöyle denildi:

        "Törenler nedeniyle alınan trafik tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın Şehit Gürol Caddesi, Atatürk Caddesi, İbrahim Bodur Lisesi kavşağı ile Belediye Kavşağı arasında, Demircioğlu Caddesi ile Cumhuriyet Bulvarı üzerine araçlarını park etmemeleri görevlilerimizin ikaz ve işaretlerine uymalarını rica ederiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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