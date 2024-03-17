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        Çanakkale açıklarında 22 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili bir kişi tutuklandı

        Çanakkale Valiliği, Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olduğu olaya ilişkin jandarma ekiplerince insan kaçakçılığı şüphesiyle yakalanan 1 kişinin tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 23:58 Güncelleme: 17.03.2024 - 23:58
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        Çanakkale açıklarında 22 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili bir kişi tutuklandı
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        Çanakkale Valiliği, Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olduğu olaya ilişkin jandarma ekiplerince insan kaçakçılığı şüphesiyle yakalanan 1 kişinin tutuklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 15 Mart Cuma günü Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olduğu, 2 kişinin kendi imkanlarıyla kurtulduğu, 2 kişinin de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı, 7'si çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı hatırlatıldı.

        Düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu arama kurtarma çalışmalarının bir yandan tüm yoğunluğuyla devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Diğer yandan da olayın faillerinin, organizatörlerin yakalanması için de İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimat ve destekleriyle emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizin ortak çalışması sonucunda, İl Jandarma Komutanlığımız ekipleri tarafından 1 kişi yakalanarak mahkemeye çıkarılmış ve tutuklanmıştır.

        Diğer faillerin yakalanması için çalışmalar çok sıkı bir şekilde devam etmekte olup, göçmen kaçakçılığı ile mücadele konusunda tüm birimlerimiz organizatörlerin adalet önüne çıkarılması için büyük çaba sarf etmektedir ve etmeye de devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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