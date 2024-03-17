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        AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Biga'da sokak iftarında konuştu:

        AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Komşularımızda, uzak ve yakın coğrafyalarda, özellikle bir soykırımın yaşandığı Filistin'de, Gazze kardeşlerimiz bizlerin dualarını bekliyor. Bizlerin onlara yapacağı yardım güçlü olmaktır, yere sağlam basmaktır, sesimizi daha da yükseltmektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 22:05 Güncelleme: 17.03.2024 - 22:05
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        AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Biga'da sokak iftarında konuştu:
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        AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Komşularımızda, uzak ve yakın coğrafyalarda, özellikle bir soykırımın yaşandığı Filistin'de, Gazze kardeşlerimiz bizlerin dualarını bekliyor. Bizlerin onlara yapacağı yardım güçlü olmaktır, yere sağlam basmaktır, sesimizi daha da yükseltmektir." dedi.

        Şahin, Biga ilçesinin Çavuşköy Mahallesi'nde Biga Belediyesi tarafından verilen sokak iftarında yaptığı konuşmada, Ramazan-ı Şerif'in birinci haftasının bugün tamamlandığını hatırlatarak, "Rabbim inşallah bu akşamki gibi birlik, beraberlik, sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Ramazan Bayramı'na erişmeyi ve nice ramazanlara erişmeyi bizlere etsin." dedi.

        18 Mart'ın arifesinde bu toprakları vatan olarak emanet eden şühedayı rahmet ve minnetle yad eden Şahin, "Gazilerimizden hayatta olanlara sağlık, sıhhat, afiyet diliyor, gazilerimizden de ebediyete irtihal etmiş olanlara yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim hepimizi, şehitlerimizin şefaatine nail eylesin." diye konuştu.

        Çanakkale ve Biga'nın, dünyanın en güzel coğrafyalarından biri olduğunu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın da bu güzel coğrafyayı daha güzel kılmak için, Bigalılar'ın, Çavuşköylüler'in huzuru, refahı, güveni, konforu için çok güzel bir beş yılı geride bıraktığını kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

        "Bir beş yıl daha sizlere hizmet etmek için önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkan adayımız. Çok güzel bir dönemi geride bıraktı. Biga'mıza çok güzel eserler kazandırdı. Çok güzel hizmetlerde bulundu. Biz bu eser ve hizmet siyasetinin devam etmesini daha da hızlanarak devam etmesini ve hep birlikte eksiklerimizi tamamlamayı, hep birlikte ihtiyaçlarımızı gidermeyi talep ediyoruz."

        Siyaseti millete hizmet etmenin bir aracı olarak gördüklerini aktaran Şahin, "Bizim için siyaset bir amaç değildir. Mevkiler, makamlar gelip geçicidir. Yaptığımız eserler kalıcıdır. Aziz milletimizin gönlünde yer edinebilmek önemlidir. Seçimleri kazanmaktan daha önemlisi Hak'kın rızasını kazanmak ve hemşehrilerimizin gönlünde bir yer edinebilmektir. Siyasete biz böyle bakıyoruz. Bu düstur ve anlayış içerisinde siyaset üretiyoruz." dedi.

        AK Parti olarak millete hizmet etmeyi, kendisine düstur edinmiş bir siyaset anlayışına talip olduklarını dile getiren Şahin, "Hangi alana bakarsak bakalım ülkemize çok önemli mesafeler katettirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu manada Biga çok kıymetli bir değerimiz. Biga bir tarım şehri, sanayi şehri, hayvancılık şehri, tarihi bir şehir, potansiyeli yüksek bir şehir. Belediye başkanımızla, milletvekilimizle, teşkilatımızla merkezi hükümetimizle birlikte biz Biga'nın Türkiye Yüzyılı şehirleri içerisinde hak ettiği yeri almasını arz ediyoruz. Bunun için çalışmaya gece gündüz demeden çalışmaya, yakın uzak demeden bütün hemşehrilerimize ulaşmaya ve Biga'mızın yıldızını daha da parlatmayı talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bu akşam birlik, beraberlik içerisinde, ağız tadıyla iftarı açarken İslam dünyasının dört bir yanında kan, gözyaşı ve acının hakim olduğunu hatırlatan Şahin, "Komşularımızda, uzak ve yakın coğrafyalarda, özellikle bir soykırımın yaşandığı Filistin'de, Gazze kardeşlerimiz bizlerin dualarını bekliyor. Bizlerin onlara yapacağı yardım güçlü olmaktır, yere sağlam basmaktır, sesimizi daha da yükseltmektir. Gayri insani olan, gayri adil olan bu küresel sisteme karşı itirazlarımızı daha da yükseltmektir." diye konuştu.

        Çavuşköy Mahallesi'ndeki sokak iftarına, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, partililer ve vatandaşlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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