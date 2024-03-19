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        Gelibolu Şehitliği ziyarete açıldı

        Evreşe Belediyesi tarafından onarım çalışmaları tamamlanan Gelibolu Şehitliği ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:25 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:26
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        Gelibolu Şehitliği ziyarete açıldı
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        Evreşe Belediyesi tarafından onarım çalışmaları tamamlanan Gelibolu Şehitliği ziyarete açıldı.

        İlçe merkezinde bulunan şehitlik Evreşe Belediyesi tarafından bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına alındı.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından şehitlik yeniden ziyarete açıldı.

        Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, törende yaptığı konuşmada, böyle bir şehitliğin onarımını ve restorasyonunu yapıyor olmanın onurunu yaşadığını söyledi.

        "Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu vatan için bizim bu Anadolu’yu Anayurt yapmamız için bedelini ödediler" diyen Başkan Soyuak, "Biz onlar için ne yapsak az. Bunu söylerken samimiyetle ve içtenlikle söylüyorum. Çünkü biz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde Anayurt olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Törene katılan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ise şunları söyledi:

        "Türk devleti tarih boyunca her şeyi savaşarak almış bir millet ve bugün yaşadığı her şeyin bedelini gram, gram ödemiş bir milletin ferdi olmaktan onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Şehitlik bir faninin yapabileceği en büyük iştir. Daha bunun ötesi yoktur, canınızı veriyorsunuz. Hakkeden şehit yakını bu şekilde en yakınınızı veriyorsunuz. Artık sizin de verebileceğiniz bir şey yok. Şehitlikte bir de bizi onlara ödediğimiz borç falan değil. Çünkü artık onların alabilecekleri hiç bir şey yok. Çünkü Mevla onları cennetiyle müjdelemiş. Daha biz onlara ne verebiliriz ki. Biz bu şehitliklerde onları anıyoruz. Biz kendimize bir şeyler veriyoruz aslında. Ani koştum ya, ani çalıştım ya, Ani bunun karşılığında maaş almama rağmen bunu fedakarlık olarak anlattım ya, o canını verdi ben kimim ki. Biz bunu anlatıyoruz. Dolayısıyla onları ne kadar çok anabiliyorsak onlara bir faydamız değil, kendimize ve evlatlarımıza bir faydamız dokunuyor. Kendimizi ve evlatlarımıza ne kadar da aciz olduğumuzu hatırlatıyoruz. Bu tip anıtların artması lazım. Anmaların artması lazım. Gelibolu Yarımadası yani savaş bölgesindeki şehitliklerimize baktığımız zaman da tam 20 senedir biz durmaksızın bunu yapıyoruz."

        Konuşmanın ardından şehitlik ziyaret edilip mezarlara karanfil bırakıldı.

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