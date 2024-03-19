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        Çanakkale'de silah imalathanesine operasyon

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 5 tabanca, 5 av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 16:24 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:24
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        Çanakkale'de silah imalathanesine operasyon
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        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 5 tabanca, 5 av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir silah imalathanesi ve evde yapılan operasyonda, 5 tabanca, 61 adet fişek, 6 adet namlu parçası, 3 adet tetik mekanizması ve 1 komando bıçağı ele geçirilerek el konuldu.

        Ayrıca 5 av tüfeği ve 50 adet av tüfeği fişeği idari yaptırım kapsamında işlem yapılması amacıyla muhafaza altına alındı.

        Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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