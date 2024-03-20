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        Çanakkale'de batan bottaki göçmenleri arama çalışmalarına hava koşulları nedeniyle ara verildi

        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmalarına hava muhalefeti nedeniyle ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:28 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:30
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        Çanakkale'de batan bottaki göçmenleri arama çalışmalarına hava koşulları nedeniyle ara verildi
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        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmalarına hava muhalefeti nedeniyle ara verildi.

        Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkisinden yola çıkan göçmenleri taşıyan lastik bot, 15 Mart'ta saat 08.00 sıralarında karadan 8 mil açıkta fırtınanın etkisiyle alabora olup, battı. Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler 2 kişiyi sağ kurtarırken, 7'si çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Ekipler, denizden yapılan arama-kurtarma çalışmalarına 6’ncı günde hava muhalefeti nedeniyle ara verdi. Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında alabora olan bottaki düzensiz göçmenleri denizden arama kurtarma çalışmalarına hava muhalefeti nedeniyle ara verilmiş olup, hava şartlarının düzelmesine müteakip Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde çalışmalara devam edilecektir. Kıyıdan arama faaliyetleri, AFAD koordinesinde jandarma, polis, sağlık ve Liman Başkanlığı teşkilatları iş birliğinde devam etmektedir” denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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