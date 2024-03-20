Çanakkale'de batan bottaki göçmenleri arama çalışmalarına hava koşulları nedeniyle ara verildi

Ekipler, denizden yapılan arama-kurtarma çalışmalarına 6’ncı günde hava muhalefeti nedeniyle ara verdi. Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında alabora olan bottaki düzensiz göçmenleri denizden arama kurtarma çalışmalarına hava muhalefeti nedeniyle ara verilmiş olup, hava şartlarının düzelmesine müteakip Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde çalışmalara devam edilecektir. Kıyıdan arama faaliyetleri, AFAD koordinesinde jandarma, polis, sağlık ve Liman Başkanlığı teşkilatları iş birliğinde devam etmektedir” denildi.

Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkisinden yola çıkan göçmenleri taşıyan lastik bot, 15 Mart'ta saat 08.00 sıralarında karadan 8 mil açıkta fırtınanın etkisiyle alabora olup, battı. Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler 2 kişiyi sağ kurtarırken, 7'si çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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