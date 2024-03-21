Bakan Yumaklı: Orman yangınlarıyla mücadele için kabiliyetlerimiz son derece gelişmiş vaziyette

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman varlığını artıran ülkeler arasında Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada olduğunu belirterek, "Orman yangınları için kabiliyetlerimiz son derece gelişmiş vaziyette, 104 helikopterimiz, 26 uçağımız, 14 insansız hava aracımız, 5 bin kara aracımız, 776 kulemiz, 25 bin orman yangınlarıyla mücadele edecek olan kardeşim ve yaklaşık 130 bine yakın gönüllümüzle biz hazırız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve programa katılmak için Çanakkale'ye geldi. Bakan Yumaklı ilk olarak Çanakkale Valiliği'ni ziyaret edip, Vali İlhami Aktaş ile bir araya geldi. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yumaklı'ya, Vali Aktaş ziyaretin anısına 57'nci Alay Sancağı'nı takdim etti.

ÖĞRENCİLERLE FİDE DİKİP, FİDAN DAĞITTI Ardından İskele Meydanı'na geçin Bakan Yumaklı, Dünya Ormancılık Günü programı kapsamında Yeşil Vatan Eğitim TIR'ını ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte saksılara fide dikip, fidan dağıttı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ardından Radar Tepesi'nde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı. Bakan Yumaklı'ya Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Çanakkale Mehteran Takımı'nın gösterisiyle devam etti.

'YANGINLARIN SEBEBİ BAŞINDA YÜZDE 90 İNSAN ETKENİ GELİYOR' Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü kutlayarak konuşmasına başlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tam 109 evvel bin yıllık varlığımızı müdafaa eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bugün 21 Mart ve Dünya Ormancılık Günü vesilesiyle bir aradayız. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü olmasının yanı sıra aynı zamanda bir uyanışında sembolü, baharın müjdeleyicisi tarihlerde derin izler taşıyan nevruz. Bu sene ağaçlandırma için Çanakkale'yi seçtik. Çünkü geçen sene hepimiz şahit olduk. Anlatılabilir gibi değildi ancak Çanakkalelilerle birlikte bakanlığımızın bütün teşkilatı, devlet kurumlarımızın tamamı hiçbirisi eksik kalmaksızın omuz omuza mücadele verdik. O istenmeyen hadiseyi sona erdirmiş olduk. Bugün de küllerinden yeniden doğacak şekilde bu zarar görmüş alanı yeniden yeşillendirmek için tohumları ve fidanlarımızı toprakla buluşturmuş olacağız. Her zaman yaptığımız gibi yeniden eski haline getireceğiz" dedi.

"Ülkemiz iklim değişikliğinden çok fazla etkileniyor ve etkilenmeye devam edecek" diyen Bakan Yumaklı, şöyle devam etti: "Son yıllarda sadece orman yangınları değil aynı zamanda sel ve taşkın felaketleri de bunun bir diğer örneği. Küresel anlamda tarihteki en sıcak 10 yıl oldu. Aşırı iklim olaylarında rekor artışlar yaşandı. Sıcak hava dalgaları, seller, yangınlar, orman yangınları, kuraklık, insan hayatını tehdit eder bir boyuta geldi. Milyarlarca dolarlık ekonomik zarara sebep oldu. Bu bütün dünyanın yaşadığı bir husus. Elbette bizim ülkemizde de ormanlara en çok zarar veren etkenlerin başında geldi. Kuru hava, az nem şu an içinde bulunduğumuz alanda olduğu gibi çok şiddetli rüzgar bunların tetikleyicisi oldu. Ancak geri dönmek gerekiyor. Yangınların sebeplerini başında, yüzde 90 insan etkeni geliyor."

'TÜRKİYE ÇAPINDA KAMPANYA BAŞLATACAĞIZ' 139 orman şehidi olduğuna dikkati çeken Bakan Yumaklı, "Bu vatanı savunmak için gözünü kırpmadan canı feda edecek olan bir ülkeyiz, ülkenin evlatlarıyız. Hem ülkemizi hem yeşil vatanı hem de mavi vatanı korumak üzere canını feda eden şehitlerimizi buradan minnetle, rahmetle anmak istiyorum. Orman yangınlarıyla mücadele konusunda da bunun öncesi orman yangını esnası ve sonrasını konuşuyoruz. Çok fazla şey söylenebilir ancak bir cümle ile ifade etmem gerekiyorsa en büyük başarı 'orman yangının çıkmamasını sağlamaktır.' Dolayısıyla bugün burada küçük kardeşlerimizden, üniversite öğrencilerimize kadar çeşitli toplum kuruluşlarına kadar bu konuda hassas olan bütün toplum katmanları var. Biz istiyoruz ki, hep beraber, yeni bir dayanışma ile nisan ayından itibaren bir kampanya başlatalım. Bunun detaylarını açıklayacağız. Bizler 'Temiz Ormanlar ve Temiz Gelecek' başlığında bütün Türkiye çapında özellikle de yangına hassas bölgelerden başlamak üzere bir kampanya başlatacağız ki, yeni dönem de etkenler ne olursa olsun dezavantajlarımız ne olursa olsun yangın etkisini en aza indirecek, oluşmasını engelleyecek hususları hep birlikte idrak edelim, gerçekleştirelim" diye konuştu.

'ORMAN VARLIĞIMIZI ARTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ' Son 22 yıldaki toprakla buluşturulan fidan ve tohum miktarının 7 milyar olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Sadece ağaçlandırma çalışmaları değil, koruma kullanma dengesini de gözeterek orman varlığımızı artırmaya devam ediyoruz. Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Orman yangınlarıyla mücadele için kabiliyetlerimiz son derece gelişmiş vaziyette, 104 helikopterimiz, 26 uçağımız, 14 insansız hava aracımız, 5 bin kara aracımız, 776 kulemiz, 25 bin orman yangınlarıyla mücadele edecek olan kardeşim ve yaklaşık 130 bine yakın gönüllümüzle biz hazırız" dedi.