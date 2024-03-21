Çanakkale'de iki firari hükümlü yakalandı

"Silahla tehdit ve basit yaralama"dan 2 yıl 6 ay hapse mahkum edilen B.T. (29) ile "cinsel taciz"den 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılan F.Y. (35), ekipler tarafından yakalanarak infaz için cezaevine teslim edildi.

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