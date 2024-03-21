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        Çanakkale'de iki firari hükümlü yakalandı

        Çanakkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:54
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        Çanakkale'de iki firari hükümlü yakalandı
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        Çanakkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        "Silahla tehdit ve basit yaralama"dan 2 yıl 6 ay hapse mahkum edilen B.T. (29) ile "cinsel taciz"den 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılan F.Y. (35), ekipler tarafından yakalanarak infaz için cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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