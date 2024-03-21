Çanakkale açıklarında batan bottaki göçmenleri arama çalışmaları, 7'nci gününde

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında alabora olup, batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmaları, 7'nci gününde hava, kara ve denizden sürüyor.

Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkisinden yola çıkan göçmenleri taşıyan lastik bot, 15 Mart'ta saat 08.00 sıralarında karadan 8 mil açıkta fırtınanın etkisiyle alabora olup, battı. Bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler 2 kişiyi sağ kurtarırken, 7'si çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dün hava muhalefeti nedeniyle denizden aramalara ara verildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ekipler, arama-kurtarma çalışmalarına 7'nci günde de devam ediyor. Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında alabora olan bottaki düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları denizden, havadan ve karadan Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde; AFAD, jandarma, polis, sağlık ve Liman Başkanlığı teşkilatları iş birliğinde devam etmektedir" denildi.